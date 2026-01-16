Trump agradece ao Irã por cancelar execuções de manifestantes
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu nesta sexta-feira (16) às autoridades do Irã depois de afirmar que Teerã havia suspendido as execuções de centenas de manifestantes presos em uma repressão brutal.
"Respeito enormemente o fato de que todas as execuções programadas, que aconteceriam ontem (mais de 800), tenham sido canceladas pela liderança do Irã. Obrigado!", escreveu Trump em sua rede Truth Social.
