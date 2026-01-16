Trump agradece ao Irã por cancelar execuções de manifestantes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu nesta sexta-feira (16) às autoridades do Irã depois de afirmar que Teerã havia suspendido as execuções de centenas de manifestantes presos em uma repressão brutal.

"Respeito enormemente o fato de que todas as execuções programadas, que aconteceriam ontem (mais de 800), tenham sido canceladas pela liderança do Irã. Obrigado!", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk/md/mar/am