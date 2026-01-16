Alcaraz diz estar 'com fome de título' para quebrar jejum no Aberto da Austrália

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, disse nesta sexta-feira (16) que está com "fome" para quebrar jejum de títulos no Aberto da Austrália e se tornar o tenista mais jovem a vencer os quatro Grand Slams do circuito, o que, segundo ele, é o seu principal objetivo em 2026.

Aos 22 anos, Alcaraz é um dos favoritos ao título ao lado do atual bicampeão e seu grande rival, o italiano Jannik Sinner, número 2 no ranking da ATP.

O troféu em Melbourne é o único dos quatro Majors que o espanhol nunca levantou. Seu melhor resultado foram as quartas de final em 2024 e 2025.

Se for campeão em 2026, Alcaraz vai superar seu compatriota Rafael Nadal como o homem mais jovem a vencer os quatro principais torneios do circuito, feito que o lendário ex-tenista conseguiu aos 24 anos.

"Acho que este é o meu principal objetivo este ano", disse o número 1 do mundo em entrevista coletiva. Sua estreia na competição será no domingo, contra o australiano Adam Walton, 79º do ranking.

"Estou com fome de título (...). Estou me preparando da melhor maneira possível. Estou muito ansioso para o início do torneio", acrescentou.

Muito se fala sobre a equipe técnica de Alcaraz na preparação para Melbourne. Em dezembro, o tenista anunciou abruptamente o fim de sua parceria com o técnico Juan Carlos Ferrero após sete anos de grande sucesso. Seu assistente, Samuel López, assumiu o cargo.

Ao ser perguntado pelos jornalistas sobre os motivos para o fim inesperado de seu trabalho com Ferrero, Alcaraz explicou que sentia que era o momento adequado e que foi uma decisão mútua.

"Tenho muita confiança na equipe que está comigo agora (...). Como eu disse, os treinos estão sendo muito bons. Estou me sentindo bem, então estou muito empolgado para o início do torneio", afirmou.

