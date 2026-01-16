Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Especulado no United, técnico Oliver Glasner anuncia que deixará Crystal Palace ao fim da temporada

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/01/2026 15:20

compartilhe

SIGA

O técnico austríaco Oliver Glasner anunciou nesta sexta-feira (16) que deixará o Crystal Palace ao final desta temporada, em meio aos rumores sobre sua possível contratação pelo Manchester United.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Glasner chegou ao Palace em fevereiro de 2024 e levou o clube a conquistar os dois primeiros títulos de sua história: a Copa da Inglaterra, derrotando o Manchester City em maio, e o Community Shield (Supercopa), contra o Liverpool, em agosto.

Em entrevista coletiva, o treinador de 51 anos explicou que informou ao clube de que está em busca de "um novo desafio", mas negou esteja tendo conversas "com qualquer outro clube".

No entanto, a imprensa britânica informou que ele estaria negociando para ser o novo técnico do Manchester United a partir da próxima temporada.

Apesar do sucesso, a imprensa também noticiou o descontentamento do treinador com a política de transferências do Crystal Palace: o clube perdeu seus melhores jogadores nas últimas janelas, especialmente o francês Michael Olise, em 2024, e o britânico Eberechi Eze, no ano passado.

Glasner conseguiu manter o capitão da equipe, Marc Guéhi, mas admitiu nesta sexta-feira que o Manchester City "está perto" de finalizar a contratação do zagueiro inglês de 25 anos.

Antes da 22ª rodada o Campeonato Inglês neste fim de semana, o Crystal Palace ocupa a 13ª posição na tabela e ainda está na disputa da Conference League.

Mas no último fim de semana, o time foi eliminado na 3ª fase da Copa da Inglaterra pelo Macclesfield, da sexta divisão do futebol inglês.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jta/smr/mcd/raa/cb/am

Tópicos relacionados:

aut eng fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay