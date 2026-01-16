Machado diz que Venezuela está começando 'uma verdadeira transição para a democracia'

A Venezuela está começando "uma verdadeira transição para a democracia", embora seja um "processo complexo", declarou, nesta sexta-feira (16), a líder opositora María Corina Machado.

"Estamos definitivamente nos primeiros passos de uma verdadeira transição para a democracia", disse a política e prêmio Nobel da paz durante uma coletiva de imprensa.

"É um processo complexo", acrescentou, em alusão ao governo atual, nas mãos dos herdeiros chavistas do presidente deposto Nicolás Maduro.

