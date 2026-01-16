Assine
Internacional

Machado diz que Venezuela está começando 'uma verdadeira transição para a democracia'

AFP
AFP
AFP
AFP
Repórter
16/01/2026 14:10

A Venezuela está começando "uma verdadeira transição para a democracia", embora seja um "processo complexo", declarou, nesta sexta-feira (16), a líder opositora María Corina Machado.

"Estamos definitivamente nos primeiros passos de uma verdadeira transição para a democracia", disse a política e prêmio Nobel da paz durante uma coletiva de imprensa.

"É um processo complexo", acrescentou, em alusão ao governo atual, nas mãos dos herdeiros chavistas do presidente deposto Nicolás Maduro.

Tópicos relacionados:

democracia eua politica venezuela

