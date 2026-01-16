Kiev fecha escolas até fevereiro após bombardeios russos contra infraestrutura energética
As escolas de Kiev permanecerão fechadas até o próximo mês, anunciou nesta sexta-feira (16) o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, citando "condições difíceis" após os ataques russos que devastaram o setor energético em meio a temperaturas abaixo de zero.
"A partir de 19 de janeiro, as escolas da capital estarão fechadas para férias até 1º de fevereiro", declarou Klitschko no Telegram.
As autoridades de Kiev também anunciaram que a iluminação pública será reduzida a um quinto de sua capacidade para economizar energia.
