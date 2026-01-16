Com blockbusters, biografias e grandes diretores, 2026 promete ser um bom ano para o cinema

O retorno de Steven Spielberg, um filme biográfico sobre Michael Jackson e a nova produção de Pedro Almodóvar. O ano de 2026 promete ser repleto de estreias, em um setor ansioso pelo retorno dos espectadores após o recuo de 2025.

"Faltaram locomotivas" para atrair os espectadores aos cinemas em 2025, segundo Éric Marti, responsável pela Comscore Movies France, empresa especializada em análise de mercado.

"Este ano temos uma programação muito mais densa", afirma.

Estes são alguns dos lançamentos mais esperados.

- Hollywood volta com força -

As greves de roteiristas e os incêndios que atingiram Los Angeles desestabilizaram a indústria do entretenimento nos Estados Unidos, mas o setor está se recuperando aos poucos.

O cinema americano começou a se reerguer em 2025 e esta tendência deverá se confirmar neste ano, com várias superproduções.

Em abril estão previstas as estreias de "Super Mario Galaxy: O filme", uma animação baseada no famoso jogo de videogame, e cuja produção anterior causou furor em 2023, e o aguardado "Michael", a cinebiografia do rei do pop, interpretado por seu sobrinho Jafaar Jackson.

Em maio, "O Diabo Veste Prada 2", com Meryl Streep e Anne Hathaway, estreará duas décadas após o sucesso do primeiro filme.

"Toy Story 5", dos estúdios Pixar, também será um dos grandes acontecimentos do primeiro semestre do ano.

- Sucesso das sagas -

Star Wars retornará às telonas em maio, pela primeira vez desde 2019. "O Mandaloriano e Grogu", sequência da série da Disney+, com Pedro Pascal no papel principal, explora o período de estabelecimento da República após a queda do Império.

Em julho está prevista a estreia de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", com Tom Holland, uma das franquias de maior sucesso.

No final do ano, "Vingadores: Doutor Destino", a mais recente produção dos estúdios Marvel, será lançada, bem como a terceira parte de "Duna", de Denis Villeneuve, o que desencadeará uma disputa nas bilheterias já conhecida como "Dunesday".

- Retorno de grandes diretores -

O ano de 2026 também marca a estreia dos novos longas de diretores renomados, como Christopher Nolan e Steven Spielberg.

"A Odisseia", de Nolan, uma ambiciosa adaptação do poema épico de Homero, deve estrear em meados de julho e conta com um elenco estelar, que inclui Matt Damon, Zendaya e Robert Pattinson.

De "Dia D", de Spielberg, pouco se sabe: é um filme de ficção científica sobre um encontro entre a humanidade e uma civilização extraterrestre. No elenco estão Emily Blunt e Josh O’Connor.

O veterano Ridley Scott, de 88 anos, prevê lançar em agosto "The Dog Stars", cuja ação se passa em um mundo devastado por uma pandemia.

Entre os diretores de língua espanhola, destaca-se o mexicano Alejandro González Iñárritu, que estreará "Digger" em setembro, com Tom Cruise no papel principal.

O espanhol Pedro Almodóvar também tem um novo filme: "Amarga Navidad", com Bárbara Lennie e Leonardo Sbaraglia entre os protagonistas.

