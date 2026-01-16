PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAL NOTÍCIA

PARIS:

Movimento de protesto no Irã arrefece diante de repressão 'brutal'

A intensidade dos protestos no Irã contra o sistema teocrático da república islâmica diminuiu após uma repressão brutal com milhares de mortos e em meio a um apagão da internet, afirmam nesta sexta-feira (16) organizações de monitoramento.

PARIS:

Petróleo, conflitos, onda migratória: os temores dos vizinhos do Irã em caso de ataque dos EUA

Os países do Golfo, assim como Turquia e Paquistão, temem as consequências de um eventual ataque dos Estados Unidos ao regime iraniano dos aiatolás, desde uma onda migratória à crise do petróleo, até mesmo uma espiral de violência na região.

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Trump ameaça enviar militares para conter protestos em Minneapolis

O presidente americano Donald Trump ameaçou, nesta quinta-feira (15), enviar militares para Minneapolis, onde os protestos contra as operações de combate à imigração irregular se intensificaram após um agente do ICE ter alvejado e ferido um homem no dia anterior.

DOYLESTOWN:

'Esperava mais': apoio a Trump cai um ano após seu retorno ao poder

Michelle Sims hesitou ao ser questionada se ainda apoiava Donald Trump um ano após o retorno do republicano à Casa Branca. "Sim, até certo ponto", suspirou, olhando para o banco de alimentos a que recorre com frequência.

WASHINGTON:

Tudo gira em torno de Trump um ano após seu retorno ao poder, mas por quanto tempo?

Em uma manhã ensolarada de janeiro na Flórida, Donald Trump foi comprar mármore e ônix para o novo salão de baile da Casa Branca. Poucas horas depois, ele ordenou uma campanha de bombardeio contra a Venezuela.

-- EUROPA

LISBOA:

Candidato de extrema direita sai como favorito nas presidenciais em Portugal

O candidato de extrema direita André Ventura aparece como favorito para o primeiro turno das eleições presidenciais deste domingo (18) em Portugal, embora tenha poucas chances de vencer no segundo turno.

BRUXELAS:

Até quando vai durar o silêncio do chefe da Otan sobre a Groenlândia?

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, parece ter optado por falar o mínimo possível para manter a Aliança fora da disputa entre Estados Unidos e Dinamarca pela Groenlândia, embora ainda seja incerto se essa estratégia terá sucesso.

-- ÁSIA

SEUL:

Ex-presidente sul-coreano é condenado a 5 anos de prisão por tentar impor a lei marcial

O ex-presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol foi condenado, nesta sexta-feira (16), a cinco anos de prisão por obstrução da justiça e outras acusações, na conclusão do primeiro de uma série de julgamentos relacionados à sua tentativa fracassada de impor a lei marcial em dezembro de 2024.

=== ECONOMIA ===

TAIPEI:

EUA e Taiwan chegam a acordo sobre tarifas e investimentos em chips e tecnologia

Taiwan prometeu, nesta sexta-feira (16), manter-se como a "mais importante" fabricante mundial de chips de inteligência artificial, após chegar a um acordo com Washington que reduzirá as tarifas sobre seus produtos e aumentará seus investimentos nos Estados Unidos.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

MADRI:

Julio Iglesias rejeita acusações de assédio sexual feitas por ex-funcionárias

O cantor espanhol Julio Iglesias classificou, na manhã desta sexta-feira (16), as acusações de assédio sexual e tráfico humano feitas por duas ex-funcionárias como "absolutamente falsas".

PARIS:

Com blockbusters, biografias e grandes diretores, 2026 promete ser um bom ano para o cinema

O retorno de Steven Spielberg, um filme biográfico sobre Michael Jackson e a nova produção de Pedro Almodóvar. O ano de 2026 promete ser repleto de estreias, em um setor ansioso pelo retorno dos espectadores após o recuo de 2025.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

