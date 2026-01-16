Delegação do Congresso dos EUA chega à Dinamarca em visita de solidariedade

Uma delegação de onze membros do Congresso dos Estados Unidos iniciou uma visita à Dinamarca e à Groenlândia nesta sexta-feira (15) para expressar seu apoio diante da pressão do presidente americano, Donald Trump, para anexar a ilha ártica, observou um jornalista da AFP.

Os onze parlamentares, democratas e republicanos, tinham um encontro marcado em Copenhague com a primeira-ministra Mette Frederiksen, na presença do chefe de Governo da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen.

Os legisladores também tinham encontros agendados com membros do Parlamento dinamarquês e chegaram à sede da associação de empregadores dinamarqueses por volta do meio-dia para uma reunião com líderes empresariais.

"Estamos demonstrando solidariedade bipartidária com o povo deste país e com a Groenlândia. Eles têm sido nossos amigos e aliados por décadas", disse o senador democrata Dick Durbin a repórteres.

"Queremos que eles saibam que somos muito gratos a eles e que as declarações do presidente [Trump] não refletem o que o povo americano sente", acrescentou o senador.

A visita ocorre dois dias após uma reunião de alto nível na Casa Branca, na qual a Dinamarca reconheceu "sua discordância fundamental" com um aliado histórico.

Trump insiste em seu desejo de tomar posse da vasta ilha e critica a Dinamarca por sua suposta falta de comprometimento com a segurança da Groenlândia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jll-ef/nzg/avl/aa