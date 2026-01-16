Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rússia considera 'positiva' a abertura de alguns países europeus a retomar o diálogo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/01/2026 09:33

compartilhe

SIGA

O Kremlin descreveu, nesta sexta-feira (15), como "positiva" a disposição de alguns países europeus em retomar o diálogo com a Rússia, interrompido após o início da ofensiva contra a Ucrânia em 2022. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Se isso realmente reflete a visão estratégica dos europeus, é uma evolução positiva em sua postura", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, a jornalistas. 

"Em Paris, Roma e até Berlim, afirmaram que é necessário conversar com os russos para garantir a estabilidade na Europa. Isso está totalmente alinhado com a nossa visão", acrescentou Peskov. 

O porta-voz russo, no entanto, criticou a posição do Reino Unido, que, segundo ele, "mantém posições radicais" e "não deseja contribuir para o estabelecimento da paz".

Os europeus haviam praticamente rompido todos os contatos — com poucas exceções — com Moscou após o início da ofensiva russa em larga escala contra a Ucrânia, com o objetivo de isolar Putin. 

No entanto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, restabeleceu o diálogo com Putin assim que retornou à Casa Branca em janeiro de 2025, com a intenção de encontrar uma solução para o conflito entre Rússia e Ucrânia. 

Desde então, ele manteve diversas conversas por telefone com o líder russo e sediou uma cúpula no Alasca em agosto de 2025.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/pcl/meb/erl/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia russia ucrania ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay