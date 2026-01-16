Japão e EUA expandirão cooperação em mísseis e exercícios militares
compartilheSIGA
O Japão e os Estados Unidos concordaram, nesta sexta-feira (16), em aumentar a produção conjunta de equipamentos de defesa, incluindo mísseis, e expandir sua presença militar nas águas do sudoeste do Japão, em meio ao aumento da pressão da China sobre seu vizinho asiático.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O acordo surge após o ministro da Defesa japonês, Shinjiro Koizumi, se reunir com o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, em Washington, onde também se comprometeram a continuar cooperando nas cadeias de suprimentos, incluindo minerais críticos.
O arquipélago asiático está envolvido em uma acirrada disputa diplomática com a China, desencadeada pela sugestão da primeira-ministra Sanae Takaichi, em novembro, de que Tóquio poderia intervir militarmente caso Pequim atacasse Taiwan.
A China, que considera a ilha de regime democrático como parte de seu território e promete recuperá-la inclusive pela força, reagiu com indignação e bloqueou as exportações para o Japão de bens de "duplo uso", tanto para fins civis quanto militares.
Essa decisão alimentou as preocupações em Tóquio de que Pequim possa cortar o fornecimento de elementos de terras raras, indispensáveis em setores como defesa e tecnologia.
Considerando que "o ambiente de segurança está se tornando cada vez mais sério" na Ásia, "os dois ministros confirmaram que a aliança entre o Japão e os Estados Unidos permanece absolutamente inabalável", afirmou o Ministério da Defesa japonês em um comunicado.
Eles concordaram em continuar avançando na produção conjunta de mísseis ar-ar e interceptores terra-ar.
Os aliados também concordaram em trabalhar na expansão de "manobras e práticas conjuntas mais sofisticadas em vários locais, incluindo a região sudoeste", segundo o comunicado.
O fortalecimento das defesas ao redor da região "sudoeste", que inclui áreas como a ilha subtropical de Okinawa, é uma prioridade máxima para o Japão, que vem aumentando constantemente seu orçamento militar.
Okinawa, que abriga a maioria das bases militares dos Estados Unidos no Japão, é um posto avançado fundamental para Washington monitorar a China, o Estreito de Taiwan e a Península da Coreia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
tmo/aph/abs/arm/cr/aa