México exige esclarecimentos sobre morte de cidadão sob custódia do ICE nos EUA

16/01/2026 06:26

O Ministério das Relações Exteriores do México solicitou, na quinta-feira (15), esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte de um de seus cidadãos sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) na Geórgia. 

O consulado mexicano em Atlanta pediu "que as circunstâncias do incidente sejam esclarecidas" e afirmou que "está cooperando nos esforços necessários para garantir uma investigação rápida e transparente", acrescentou o ministério em um comunicado.

Segundo o governo mexicano, a morte ocorreu na quarta-feira. Não houve nenhum comentário oficial das autoridades americanas. 

O Ministério das Relações Exteriores do México não divulgou o nome da vítima, mas confirmou que o consulado "estabeleceu contato imediato" com a família. 

Segundo dados oficiais divulgados pelo ICE, pelo menos outras quatro pessoas morreram em centros de detenção de imigrantes em 2026. 

O ano de 2025 foi o mais letal para os detidos pelo ICE em duas décadas: pelo menos 30 pessoas morreram em centros de detenção de imigrantes, o maior número desde 2004, ano seguinte à criação da agência. 

As operações do ICE durante o governo do presidente americano, Donald Trump, têm estado no olho do furacão desde a morte a tiros de Renee Nicole Good, uma mulher de 37 anos, pelas mãos de um agente em Minneapolis, em 7 de janeiro.

