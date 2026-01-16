Primeiro-ministro Carney anuncia acordo 'preliminar' entre Canadá e China para reduzir tarifas alfandegárias
compartilheSIGA
O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou nesta sexta-feira (16) um acordo com o presidente chinês, Xi Jinping, para reduzir as tarifas sobre os produtos de ambos os países, após um encontro entre os dois líderes em Pequim.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Canadá e China chegaram a um acordo comercial preliminar, mas histórico, para remover barreiras comerciais e reduzir as tarifas", disse Carney em uma coletiva de imprensa na capital chinesa.
"Até 1º de março, o Canadá espera que a China reduza as tarifas sobre as sementes de canola canadenses. A taxa combinada será de aproximadamente 15%... essa mudança representa uma queda significativa em relação aos níveis tarifários combinados atuais de 84%".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-dhw/je/jm/aa