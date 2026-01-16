Assine
Internacional

Primeiro-ministro Carney anuncia acordo 'preliminar' entre Canadá e China para reduzir tarifas alfandegárias

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/01/2026 06:13

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou nesta sexta-feira (16) um acordo com o presidente chinês, Xi Jinping, para reduzir as tarifas sobre os produtos de ambos os países, após um encontro entre os dois líderes em Pequim. 

"Canadá e China chegaram a um acordo comercial preliminar, mas histórico, para remover barreiras comerciais e reduzir as tarifas", disse Carney em uma coletiva de imprensa na capital chinesa. 

"Até 1º de março, o Canadá espera que a China reduza as tarifas sobre as sementes de canola canadenses. A taxa combinada será de aproximadamente 15%... essa mudança representa uma queda significativa em relação aos níveis tarifários combinados atuais de 84%". 

Tópicos relacionados:

canada china comercio diplomacia politica

