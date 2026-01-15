Assine
Trump exalta gesto 'maravilhoso' de Corina Machado, que o presenteou com medalha do Nobel

15/01/2026 22:21

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exaltou nesta quinta-feira (15) o "gesto maravilhoso" da líder opositora venezuelana María Corina Machado, que lhe ofereceu sua medalha do Prêmio Nobel da Paz durante um encontro privado na Casa Branca.

"Hoje tive a grande honra de conhecer María Corina Machado. É uma mulher extraordinária que passou por muitas coisas" declarou Trump, através de sua plataforma Truth Social.

"María me entregou seu Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho que fiz. Um gesto maravilhoso de respeito mútuo", acrescentou.

Tópicos relacionados:

diplomacia eua nobel politica premio venezuela

