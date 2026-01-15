Sem brilhar, Barcelona vence time da 2ª divisão e avança na Copa do Rei
compartilheSIGA
O Barcelona se classificou para as quartas de final da Copa do Rei nesta quinta-feira (15), ao vencer por 2 a 0 o Racing Santander, líder da segunda divisão espanhola, com uma atuação sem brilho.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em um jogo que se manteve equilibrado durante a maior parte do tempo, o Racing resistiu bravamente ao Barça, que só conseguiu abrir o placar na metade do segundo tempo com Ferran Torres (66'), que recebeu ótimo passe de Fermín López, invadiu a área e driblou o goleiro antes de mandar a bola para as redes.
Já nos acréscimos, Lamine Yamal (90'+6) selou a vitória 'blaugrana' depois de puxar um contra-ataque e completar um passe de Raphinha.
Antes, o Racing chegou a marcar com o atacante Manex Lozano (27'), mas o lance foi anulado por impedimento.
Apesar de ter sofrido mais do que o esperado, o Barcelona confirmou o favoritismo depois de vencer o Real Madrid na decisão da Supercopa da Espanha por 3 a 2 no último domingo.
O time merengue, por sua vez, se despediu da Copa do Rei na quarta-feira com a derrota por 3 a 2 para o Albacete, 17º colocado da segunda divisão, no jogo de estreia do técnico Álvaro Arbeloa, que substituiu Xabi Alonso, demitido após o vice na Supercopa.
--- Resultados das oitavas de final da Copa do Rei:
- Terça-feira:
Deportivo La Coruña (2ª divisão) - (+) Atlético Madrid 0 - 1
Cultural Leonesa (2ª) - (+) Athletic Bilbao 3 - 4 (prorrogação)
(+) Real Sociedad - Osasuna 2 - 2 (4 - 3 nos pênaltis)
- Quarta-feira:
(+) Albacete (2ª) - Real Madrid 3 - 2
(+) Betis - Elche 2 - 1
(+) Alavés - Rayo Vallecano 1 - 0
- Quinta-feira:
Racing Santander (2ª) - (+) Barcelona 0 - 2
Burgos (2ª) - (+) Valencia 0 - 2
(+): classificados para as quartas de final.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dar/gkcb