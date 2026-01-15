Milan vence Como de virada (3-1) e mantém perseguição à Inter
compartilheSIGA
O Milan teve dificuldades, mas venceu o Como por 3 a 1 nesta quinta-feira (15), de virada, com dois gols do meio-campista francês Adrien Rabiot, em jogo adiado da 16ª rodada do Campeonato Italiano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Com a vitória, o 'Rossonero' se mantém em segundo na tabela somando 43 pontos, três atrás da líder Inter de Milão, que na véspera venceu o Lecce por 1 a 0.
Jogando em casa, o Como começou dominando e saiu na frente de forma merecida aos dez minutos com um gol de cabeça do zagueiro alemão Marc-Olivier Kempf.
Christopher Nkunku empatou para o Milan no final do primeiro tempo (45'+1) convertendo um pênalti sofrido por Rabiot, que depois do intervalo completou a virada.
Primeiro, o meia francês dominou no peito com estilo depois de receber bom passe na área de Rafael Leão e bateu cruzado no canto (55'); depois, matou qualquer chance de reação do Como acertando chute rasteiro de fora da área (88').
Outro protagonista francês da noite no estádio Giuseppe Sinigaglia foi o goleiro Mike Maignan, que salvou o Milan em diversas ocasiões, com pelo menos quatro defesas espetaculares (30', 40', 42', 52').
Em outro jogo da Serie A disputado nesta quinta-feira, o Bologna (8º), que vinha de cinco rodadas sem vencer, derrotou o Hellas Verona (20º) por 3 a 2.
Inter, Milan, Napoli e Bologna fizeram seus jogos da 16ª rodada nesta semana devido à sua participação em dezembro na Supercopa da Itália, que foi vencida pelos napolitanos.
--- Resultados dos jogos adiados da 16ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:
- Quarta-feira:
Napoli - Parma 0 - 0
Inter - Lecce 1 - 0
- Quinta-feira:
Hellas Verona - Bologna 2 - 3
Como - Milan 1 - 3
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Inter 46 20 15 1 4 43 17 26
2. Milan 43 20 12 7 1 33 16 17
3. Napoli 40 20 12 4 4 30 17 13
4. Juventus 39 20 11 6 3 32 16 16
5. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12
6. Como 34 20 9 7 4 28 16 12
7. Atalanta 31 20 8 7 5 25 19 6
8. Bologna 30 20 8 6 6 29 22 7
9. Lazio 28 20 7 7 6 21 16 5
10. Udinese 26 20 7 5 8 22 32 -10
11. Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 -4
12. Torino 23 20 6 5 9 21 32 -11
13. Cremonese 22 20 5 7 8 20 28 -8
14. Parma 22 20 5 7 8 14 22 -8
15. Genoa 19 20 4 7 9 22 29 -7
16. Cagliari 19 20 4 7 9 21 30 -9
17. Lecce 17 20 4 5 11 13 28 -15
18. Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 -10
19. Pisa 13 20 1 10 9 15 30 -15
20. Hellas Verona 13 20 2 7 11 17 34 -17
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bm/gk/cb