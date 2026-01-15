Milan vence Como de virada (3-1) e mantém perseguição à Inter

O Milan teve dificuldades, mas venceu o Como por 3 a 1 nesta quinta-feira (15), de virada, com dois gols do meio-campista francês Adrien Rabiot, em jogo adiado da 16ª rodada do Campeonato Italiano.

Com a vitória, o 'Rossonero' se mantém em segundo na tabela somando 43 pontos, três atrás da líder Inter de Milão, que na véspera venceu o Lecce por 1 a 0.

Jogando em casa, o Como começou dominando e saiu na frente de forma merecida aos dez minutos com um gol de cabeça do zagueiro alemão Marc-Olivier Kempf.

Christopher Nkunku empatou para o Milan no final do primeiro tempo (45'+1) convertendo um pênalti sofrido por Rabiot, que depois do intervalo completou a virada.

Primeiro, o meia francês dominou no peito com estilo depois de receber bom passe na área de Rafael Leão e bateu cruzado no canto (55'); depois, matou qualquer chance de reação do Como acertando chute rasteiro de fora da área (88').

Outro protagonista francês da noite no estádio Giuseppe Sinigaglia foi o goleiro Mike Maignan, que salvou o Milan em diversas ocasiões, com pelo menos quatro defesas espetaculares (30', 40', 42', 52').

Em outro jogo da Serie A disputado nesta quinta-feira, o Bologna (8º), que vinha de cinco rodadas sem vencer, derrotou o Hellas Verona (20º) por 3 a 2.

Inter, Milan, Napoli e Bologna fizeram seus jogos da 16ª rodada nesta semana devido à sua participação em dezembro na Supercopa da Itália, que foi vencida pelos napolitanos.

--- Resultados dos jogos adiados da 16ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Quarta-feira:

Napoli - Parma 0 - 0

Inter - Lecce 1 - 0

- Quinta-feira:

Hellas Verona - Bologna 2 - 3

Como - Milan 1 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 46 20 15 1 4 43 17 26

2. Milan 43 20 12 7 1 33 16 17

3. Napoli 40 20 12 4 4 30 17 13

4. Juventus 39 20 11 6 3 32 16 16

5. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12

6. Como 34 20 9 7 4 28 16 12

7. Atalanta 31 20 8 7 5 25 19 6

8. Bologna 30 20 8 6 6 29 22 7

9. Lazio 28 20 7 7 6 21 16 5

10. Udinese 26 20 7 5 8 22 32 -10

11. Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 -4

12. Torino 23 20 6 5 9 21 32 -11

13. Cremonese 22 20 5 7 8 20 28 -8

14. Parma 22 20 5 7 8 14 22 -8

15. Genoa 19 20 4 7 9 22 29 -7

16. Cagliari 19 20 4 7 9 21 30 -9

17. Lecce 17 20 4 5 11 13 28 -15

18. Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 -10

19. Pisa 13 20 1 10 9 15 30 -15

20. Hellas Verona 13 20 2 7 11 17 34 -17

