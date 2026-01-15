Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Troféu da liga alemã de handebol roubado em novembro foi derretido por ladrões

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/01/2026 19:22

compartilhe

SIGA

O troféu de prata entregue ao Füchse Berlin pelo título da liga alemã de handebol da temporada 2024-2025, o primeiro de sua história, foi derretido após ter sido roubado em novembro, informou o clube nesta quinta-feira (15).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Hoje ficamos sabendo que a taça [na realidade, uma bandeja] foi encontrada, mas derretida. Resta apenas um lingote de prata", disse Bob Hanning, diretor do Füchse Berlin, em um comunicado.

Na última terça-feira, a polícia de Berlim anunciou a prisão de dois homens, de 41 e 62 anos.

Foram realizadas buscas em três distritos da capital alemã e na região vizinha de Brandemburgo, onde a polícia apreendeu "ouro no valor de pelo menos 100 mil euros [R$ 624 mil na cotação atual], 15 mil euros [R$ 93 mil] em dinheiro, um lingote de prata derretida, um forno de fundição e outras provas que equivaliam ao volume de uma carga de caminhão".

O suspeito mais velho foi libertado após sua detenção, e o mais jovem permanece em prisão preventiva.

O troféu do Füchse Berlin foi roubado das instalações do clube em novembro, cinco meses depois do título da equipe.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pyv/dar/dr/ag/cb/rpr

Tópicos relacionados:

alemanha ger handebol policia roubo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay