Troféu da liga alemã de handebol roubado em novembro foi derretido por ladrões

O troféu de prata entregue ao Füchse Berlin pelo título da liga alemã de handebol da temporada 2024-2025, o primeiro de sua história, foi derretido após ter sido roubado em novembro, informou o clube nesta quinta-feira (15).

"Hoje ficamos sabendo que a taça [na realidade, uma bandeja] foi encontrada, mas derretida. Resta apenas um lingote de prata", disse Bob Hanning, diretor do Füchse Berlin, em um comunicado.

Na última terça-feira, a polícia de Berlim anunciou a prisão de dois homens, de 41 e 62 anos.

Foram realizadas buscas em três distritos da capital alemã e na região vizinha de Brandemburgo, onde a polícia apreendeu "ouro no valor de pelo menos 100 mil euros [R$ 624 mil na cotação atual], 15 mil euros [R$ 93 mil] em dinheiro, um lingote de prata derretida, um forno de fundição e outras provas que equivaliam ao volume de uma carga de caminhão".

O suspeito mais velho foi libertado após sua detenção, e o mais jovem permanece em prisão preventiva.

O troféu do Füchse Berlin foi roubado das instalações do clube em novembro, cinco meses depois do título da equipe.

