EUA e Taiwan assinam acordo para reduzir tarifas e fomentar investimentos

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (15) um acordo com Taiwan para reduzir as tarifas sobre os produtos da ilha asiática, ao mesmo tempo em que serão ampliados os investimentos de empresas taiwanesas na indústria tecnológica americana.

De acordo com o acordo, Washington reduzirá as tarifas sobre os produtos taiwaneses para 15%, frente à taxa atual de 20%, que era aplicada de forma recíproca para enfrentar o déficit comercial dos Estados Unidos e práticas que o país norte-americano considera desleais.

As tarifas setoriais sobre autopeças, madeira e produtos derivados da madeira de Taiwan também serão limitadas a 15%, informou o Departamento de Comércio dos Estados Unidos.

As empresas taiwanesas de semicondutores e tecnologia, por sua vez, realizarão "novos investimentos diretos no total de pelo menos 250 bilhões de dólares [R$ 1,34 trilhão]" para construir e ampliar sua capacidade em áreas como semicondutores avançados e inteligência artificial nos Estados Unidos.

Taiwan também oferecerá "garantias de crédito de pelo menos 250 bilhões de dólares para facilitar investimentos adicionais por parte de empresas taiwanesas", acrescentou o Departamento de Comércio.

O acordo foi alcançado após meses de negociações.

O presidente taiwanês, Lai Ching-te, havia se comprometido a impulsionar os investimentos nos Estados Unidos e a aumentar os gastos com defesa, enquanto seu governo tentava reduzir as tarifas norte-americanas e evitar que elas afetassem as exportações taiwanesas de semicondutores.

O Departamento de Comércio esclareceu nesta quinta-feira que as empresas taiwanesas que construírem novas fábricas de produção de chips nos Estados Unidos também receberão um tratamento mais favorável no que diz respeito a futuras tarifas sobre semicondutores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bys/dw/dg/mel/am