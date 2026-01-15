Receitas da Rússia por venda de petróleo e gás caem ao mínimo em 5 anos

As receitas da Rússia pela venda de petróleo e gás atingiram um mínimo em cinco anos, segundo informação publicada nesta quinta-feira (15) pelo Ministério das Finanças russo sobre um setor impactado pelas sanções ocidentais pela guerra na Ucrânia.

Em 2025, as vendas de petróleo e gás russos geraram quase 8,467 trilhões de rublos (cerca de 580 bilhões de reais na cotação atual), o nível mais baixo desde 2020, uma queda de 24% em comparação com o ano anterior.

O setor de hidrocarbonetos russo está sob múltiplas sanções dos países ocidentais desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022. No ano passado, também se viu impactado por uma queda nos preços e por uma apreciação do rublo.

A economia russa está sobrecarregada por quase quatro anos de conflito, que alimentaram a inflação e prejudicaram o crescimento.

Os cofres públicos dependem fortemente das vendas de petróleo e gás, mas suas instalações energéticas, incluídos os depósitos de petróleo e as refinarias, enfrentam, além das sanções, os ataques de drones ucranianos.

A Rússia continua vendendo quantidades importantes de hidrocarbonetos a aliados como China, Índia e Turquia, através de mecanismos pouco transparentes para evitar as sanções dos países ocidentais.

