Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Receitas da Rússia por venda de petróleo e gás caem ao mínimo em 5 anos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/01/2026 18:03

compartilhe

SIGA

As receitas da Rússia pela venda de petróleo e gás atingiram um mínimo em cinco anos, segundo informação publicada nesta quinta-feira (15) pelo Ministério das Finanças russo sobre um setor impactado pelas sanções ocidentais pela guerra na Ucrânia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em 2025, as vendas de petróleo e gás russos geraram quase 8,467 trilhões de rublos (cerca de 580 bilhões de reais na cotação atual), o nível mais baixo desde 2020, uma queda de 24% em comparação com o ano anterior.

O setor de hidrocarbonetos russo está sob múltiplas sanções dos países ocidentais desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022. No ano passado, também se viu impactado por uma queda nos preços e por uma apreciação do rublo.

A economia russa está sobrecarregada por quase quatro anos de conflito, que alimentaram a inflação e prejudicaram o crescimento. 

Os cofres públicos dependem fortemente das vendas de petróleo e gás, mas suas instalações energéticas, incluídos os depósitos de petróleo e as refinarias, enfrentam, além das sanções, os ataques de drones ucranianos.

A Rússia continua vendendo quantidades importantes de hidrocarbonetos a aliados como China, Índia e Turquia, através de mecanismos pouco transparentes para evitar as sanções dos países ocidentais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/cc/an/jvb/rpr/am

Tópicos relacionados:

conflito economia energia hidrocarbonetos russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay