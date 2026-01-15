'Explosão gigantesca' nos Países Baixos deixa quatro mortos

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira (15) por uma enorme explosão que sacudiu o centro da cidade de Utrecht, nos Países Baixos, e provocou um incêndio e o desabamento de vários edifícios, informaram as autoridades.

Houve uma "explosão gigantesca", informou a agência de notícias holandesa ANP, citando um porta-voz do corpo de bombeiros.

O departamento local de emergências informou que "após a explosão, vários edifícios desabaram. Quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital".

Ainda não estão claras as causas da explosão nem se houve mais vítimas.

As autoridades pediram à população que se mantenha afastada da área onde os bombeiros estão mobilizados.

"O corpo de bombeiros está investigando como os edifícios desabados e danificados podem ser verificados com segurança para determinar se ainda há alguém no interior", declararam as autoridades. "Foram registrados danos significativos nos arredores."

Um repórter da AFP viu vários bombeiros com escadas tentando acessar o local do sinistro, onde as ruas foram isoladas e pedaços de vidro ficaram espalhados pelo chão.

"É possível que ainda haja pessoas sob os escombros", disse a prefeita Sharon Dijksma à emissora pública NOS.

As imagens da televisão mostravam fumaça acima do centro histórico da cidade e escombros nas ruas.

"Soube imediatamente que era algo grave", relatou à NOS uma testemunha identificada como Margot Schroevers. "O chão estava tremendo."

