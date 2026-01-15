Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Líder opositora venezuelana Machado chega à Casa Branca para encontro com Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/01/2026 14:43

compartilhe

SIGA

A líder opositora venezuelana María Corina Machado chegou nesta quinta-feira (15) à Casa Branca para um encontro privado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, constatou um fotógrafo da AFP.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Vestida com um terno branco, Machado chegou à entrada externa do complexo da Casa Branca a bordo de um carro.

Ela foi escoltada para o interior para um almoço a portas fechadas, segundo a agenda da Casa Branca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk-jz/nn/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua politica venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay