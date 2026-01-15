Líder opositora venezuelana Machado chega à Casa Branca para encontro com Trump
A líder opositora venezuelana María Corina Machado chegou nesta quinta-feira (15) à Casa Branca para um encontro privado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, constatou um fotógrafo da AFP.
Vestida com um terno branco, Machado chegou à entrada externa do complexo da Casa Branca a bordo de um carro.
Ela foi escoltada para o interior para um almoço a portas fechadas, segundo a agenda da Casa Branca.
