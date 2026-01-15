Assine
Internacional

EUA completa sua primeira venda de petróleo venezuelano

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/01/2026 14:08

Os Estados Unidos concluíram uma venda de petróleo venezuelano, a primeira desde que Washington tomou o controle do setor após a captura do presidente deposto Nicolás Maduro, indicou um responsável americano à AFP nesta quinta-feira (15).

Segundo esta fonte, o valor da operação chega a 500 milhões de dólares (aproximadamente 2,7 bilhões de reais) e outras vendas poderão se concretizar nos próximos dias ou semanas.

"O presidente Trump negociou um acordo energético histórico com a Venezuela, imediatamente após a prisão do narcoterrorista Nicolás Maduro, que beneficiará os povos americano e venezuelano", declarou, nesta quinta-feira (15), um porta-voz da Casa Branca.

Na semana passada, o presidente americano havia anunciado que "as autoridades interinas da Venezuela (iriam) entregar aos Estados Unidos entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo sancionado e de alta qualidade", ou seja, entre um e dois meses de produção.

Trump já deixou clara sua intenção de "controlar" as receitas derivadas da venda destes barris.

O presidente também pediu que as grandes petrolíferas iniciem uma ofensiva para explorar as vastas reservas do país sul-americano.

"Vocês tratam diretamente conosco, não queremos que tratem com a Venezuela", alertou Trump aos executivos destas empresas em um encontro na Casa Branca.

O presidente americano assinou, no fim de semana, um decreto de emergência destinado a colocar sob proteção especial os ativos venezuelanos, incluindo as receitas de petróleo, localizados em território americano, a fim de impedir, em particular, que sejam apreendidos por tribunais ou credores.

O republicano "protege" o continente americano "contra os terroristas, os traficantes de drogas e os adversários estrangeiros que procuram tirar proveito", estimou, nesta quinta-feira, um porta-voz da Casa Branca.

