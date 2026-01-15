Assine
Canadense morre 'nas mãos de autoridades iranianas', diz governo do Canadá

AFP
AFP
15/01/2026 13:34

Um cidadão canadense morreu "nas mãos das autoridades iranianas", informou Ottawa nesta quinta-feira (15), em meio a protestos generalizados contra o governo de Teerã.

"Acabei de saber que um cidadão canadense morreu no Irã nas mãos das autoridades iranianas", declarou a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand, sem fornecer mais detalhes. 

Ela acrescentou que a resposta de Teerã aos "protestos pacíficos" "levou o regime a desrespeitar flagrantemente a vida humana".

