Trump ameaça invocar a lei para mobilizar militares em resposta aos protestos em Minnesota

15/01/2026 11:38

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quinta-feira (15) invocar a Lei da Insurreição, que permite a mobilização de militares dentro do país, caso as autoridades de Minnesota não cessem os "ataques" contra agentes de imigração. 

"Se os políticos corruptos de Minnesota não cumprirem a lei e não impedirem os ataques de agitadores profissionais e insurgentes contra os patriotas do ICE que estão apenas tentando fazer seu trabalho, invocarei a Lei da Insurreição", declarou o presidente na rede social Truth Social. 

Há uma semana, uma mulher de 37 anos foi morta por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) em Minneapolis, o que provocou protestos. 

Na noite de quarta-feira, outro agente de imigração atirou e feriu um homem na mesma cidade.

