Arábia Saudita, Catar e Omã convenceram Trump a 'dar uma chance ao Irã', diz autoridade saudita

Arábia Saudita, Catar e Omã dissuadiram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de atacar o Irã, temendo "sérios reveses na região", disse um alto funcionário saudita à AFP nesta quinta-feira (15).

As três potências do Golfo empreenderam "um esforço diplomático de última hora, longo e intenso para convencer o presidente Trump a dar ao Irã uma chance de demonstrar boas intenções", disse o alto funcionário, que falou sob condição de anonimato.

"A comunicação continua para consolidar a confiança conquistada e o clima positivo atual", acrescentou.

Alguns militares de uma base militar dos EUA no Catar receberam ordens de sair na quarta-feira, e as missões diplomáticas dos EUA na Arábia Saudita e no Kuwait exerceram maior cautela, temendo represálias iranianas por uma possível intervenção americana.

Washington afirmou repetidamente que poderia responder à violenta repressão do governo iraniano aos protestos.

O governo iraniano, por sua vez, adverte que retaliaria atacando alvos militares e navais dos Estados Unidos, já que mantêm inúmeras bases na região do Golfo.

