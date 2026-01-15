Assine
Internacional

EUA anuncia a captura de mais um petroleiro no Mar do Caribe

15/01/2026 11:27

As forças americanas no Caribe apreenderam um sexto petroleiro em sua campanha contra embarcações sancionadas, informou o Comando Sul nesta quinta-feira (15). 

A abordagem do petroleiro "Veronica" foi realizada sem incidentes antes do amanhecer, afirmou o comando militar responsável pela América Central, América do Sul e Caribe em um comunicado. 

Um vídeo mostra soldados descendo de rapel para o convés da embarcação.

ksb-jz/nn/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia eua venezuela

