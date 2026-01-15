EUA anuncia a captura de mais um petroleiro no Mar do Caribe
As forças americanas no Caribe apreenderam um sexto petroleiro em sua campanha contra embarcações sancionadas, informou o Comando Sul nesta quinta-feira (15).
A abordagem do petroleiro "Veronica" foi realizada sem incidentes antes do amanhecer, afirmou o comando militar responsável pela América Central, América do Sul e Caribe em um comunicado.
Um vídeo mostra soldados descendo de rapel para o convés da embarcação.
