Incêndio de novembro em Hong Kong deixou 168 mortos

15/01/2026 10:52

Um incêndio que consumiu um complexo de arranha-céus em Hong Kong, em novembro, deixou 168 mortos, informaram as autoridades nesta quinta-feira (15), após concluírem todas as operações de identificação. 

Este é o incêndio mais mortal do mundo em um prédio residencial desde 1980. O número provisório de mortos era de 161. 

"Todos os restos mortais e corpos encontrados no local foram identificados", disse Chris Tang, chefe de segurança de Hong Kong, acrescentando que não há desaparecidos. "O número final de mortos é, portanto, 168", afirmou. 

Entre as vítimas estão 110 mulheres e 58 homens, com idades entre seis meses e 98 anos. 

As chamas se espalharam rapidamente por sete das oito torres do complexo residencial Wang Fuk Court, no distrito de Tai Po, no território autônomo chinês. 

Os prédios estavam em reforma, com andaimes e redes de proteção que podem ter contribuído para a propagação do fogo. 

As autoridades criaram uma comissão de investigação, presidida por um juiz, e anunciaram até o momento a prisão de 16 pessoas.

