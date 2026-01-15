Assine
Espanha desmantela rede de tráfico de cocaína colombiana ligada ao cartel dos Bálcãs

AFP
AFP
Repórter
15/01/2026 08:45

A polícia espanhola anunciou, nesta quinta-feira (15), o desmantelamento de uma importante rede ligada ao cartel dos Bálcãs, que transportava cocaína da Colômbia para a Espanha, resultando na prisão de 30 pessoas e na apreensão de 2,5 toneladas da droga. 

"Três organizações criminosas ligadas ao cartel dos Bálcãs, dedicadas ao contrabando de grandes cargas de cocaína, foram desmanteladas", anunciou a Polícia Nacional em comunicado, referindo-se a esta organização frequentemente citada como uma das principais no tráfico internacional de drogas. 

Esta operação resultou na prisão de um total de 30 pessoas e na apreensão de 2.475 quilos de cocaína e diversas armas em 19 buscas, acrescentou o comunicado. 

A investigação, que começou no final de 2024 após a apreensão de 88 kg de cocaína em um veículo na Andaluzia (sul da Espanha), permitiu às autoridades determinar o papel de cada um dos três grupos. 

Esses grupos utilizavam a técnica de "lançamento" no mar, que consistia em jogar fardos na água para serem posteriormente recuperados por embarcações menores. 

Há vários anos, grupos criminosos dos Bálcãs se especializam no transporte e distribuição de cocaína na Europa. 

Na Espanha, considerada um dos principais pontos de entrada da cocaína sul-americana na Europa, as operações antidrogas são frequentes.

