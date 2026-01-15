Rússia alerta que Ucrânia está sem tempo para aceitar seus termos de paz

A Rússia alertou, nesta quinta-feira (15), que a Ucrânia está ficando sem tempo para chegar a um acordo que ponha fim à guerra que já dura quase quatro anos, enquanto milhares de pessoas permanecem sem calefação em Kiev, onde as temperaturas despencam para -12°C devido à onda de ataques de Moscou.

A Rússia rejeitou as propostas ocidentais para encerrar a guerra e mantém sua intenção de tomar à força o restante do território ucraniano que reivindica como seu, caso a diplomacia falhe.

A ofensiva russa se intensificou em pleno inverno do Hemisfério Norte, no que é considerado o pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

"A situação está se deteriorando a cada dia para o regime de Kiev", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, a jornalistas, incluindo a AFP, acrescentando que a "margem de manobra na tomada de decisões" da Ucrânia está "diminuindo".

"Chegou a hora de (o presidente ucraniano Volodimir) Zelensky assumir a responsabilidade e tomar a decisão correta", declarou Peskov, aparentemente instando Kiev a aceitar as duras exigências de Moscou.

O presidente russo, Vladimir Putin, exige que a Ucrânia se retire de grandes áreas do leste e do sul do país como condição prévia para um cessar-fogo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, expressou frustração com ambos os lados, já que meses de negociações não produziram nenhum avanço.

Zelensky afirmou que negociadores ucranianos, americanos e europeus concordaram com um plano de 20 pontos para interromper o conflito, uma adaptação da proposta inicial apresentada por Washington que favorecia amplamente Moscou.

O Kremlin se opôs a quaisquer ajustes, embora Peskov tenha dito na quinta-feira que o diálogo com os Estados Unidos continua.

Os europeus realizaram inúmeras conversas com os americanos, disse ele, e "é importante que o lado russo também apresente seus pontos de vista nessas discussões".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/yad/arm/sag/aa