Quatro astronautas da ISS retornam com sucesso à Terra após evacuação médica

Quatro tripulantes da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) amerissaram com sucesso no oceano Pacífico nesta quinta-feira (15), depois de um problema médico com um deles ter obrigado a encurtar a missão.

A agência espacial americana (Nasa) não quis revelar qual membro da tripulação enfrenta um problema de saúde nem fornecer detalhes, mas ressaltou que o retorno à Terra não constitui uma situação de emergência.

É a primeira vez que é realizada uma evacuação médica da ISS, um centro internacional de pesquisa em órbita.

Após cinco meses no espaço, os astronautas americanos Mike Fincke e Zena Cardman, o russo Oleg Platonov e o japonês Kimiya Yui desacoplaram da ISS às 22h20 GMT de quarta-feira (19H30 em Brasília), segundo imagens ao vivo da Nasa. Às 00h41 (05h41 em Brasília), a cápsula Dragon da SpaceX que transportava os quatro amerissou com sucesso perto da costa de San Diego.

O tripulante afetado pelo problema médico “estava e continua estável”, declarou Rob Navias, funcionário da Nasa.

“Estamos todos bem. Todos a bordo estão estáveis, em segurança e bem assistidos”, disse Fincke, um dos astronautas, nas redes sociais nesta semana.

“Foi uma decisão deliberada para permitir que as avaliações médicas adequadas sejam realizadas em terra, onde existe toda a capacidade de diagnóstico. É a decisão correta, ainda que com um sabor agridoce”, acrescentou.

Os membros da missão, chamada Crew-11, chegaram à ISS no início de agosto e deveriam permanecer na estação até meados de fevereiro, quando seriam substituídos por outra tripulação.

- "Dúvida persistente" -

James Polk, chefe médico e de saúde da Nasa, explicou que o “risco” e “a dúvida persistente sobre qual é exatamente o diagnóstico” da pessoa afetada levaram à decisão de antecipar o retorno da tripulação.

O astronauta americano Chris Williams e os cosmonautas russos Sergey Kud-Sverchkov e Sergey Mikayev, que chegaram à estação em novembro a bordo de uma nave russa Soyuz, permaneceram na ISS.

A agência espacial russa Roscosmos opera em conjunto com a Nasa na estação e ambas se revezam para transportar um cidadão do outro país de e para o complexo orbital, um dos poucos âmbitos de cooperação bilateral que ainda perduram entre os Estados Unidos e a Rússia.

A Estação Espacial Internacional é habitada de forma contínua desde o ano 2000 e é um exemplo de cooperação multinacional com participação da Europa, Japão, Estados Unidos e Rússia.

Situada a cerca de 400 quilômetros da Terra, funciona como um banco de testes para pesquisas sobre a exploração do espaço profundo, incluindo futuras missões para levar novamente humanos à Lua e, posteriormente, a Marte.

O funcionário de alto nível da Nasa, Amit Kshatriya, lembrou que os quatro astronautas evacuados foram treinados para enfrentar situações médicas imprevistas e elogiou a forma como lidaram com a situação.

A ISS deve deixar de funcionar depois de 2030. Em seguida, descerá gradualmente de sua órbita até se desintegrar na atmosfera sobre uma área remota do oceano Pacífico conhecida como Ponto Nemo, um cemitério de naves espaciais.

