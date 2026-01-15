Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Província canadense encerrará programa de descriminalização de drogas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/01/2026 07:13

compartilhe

SIGA

A província canadense da Colúmbia Britânica (oeste) anunciou na quarta-feira(14) que não renovará um programa pioneiro e controverso de descriminalização de drogas, por não ter produzido o resultado esperado de levar mais usuários a buscar atendimento em saúde. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em 2023, o governo federal do Canadá autorizou a província ocidental a executar um projeto-piloto de três anos que permitia a posse pessoal de opioides, cocaína, metanfetamina e outras drogas pesadas. 

“Esse piloto foi concebido como um teste de duração limitada, com monitoramento contínuo”, disse a jornalistas a ministra da Saúde da Colúmbia Britânica, Josie Osborne, mas “não apresentou os resultados que esperávamos”. 

O projeto foi elaborado como resposta à devastadora crise de opioides que atingiu especialmente grandes cidades da Colúmbia Britânica, como Vancouver. 

Segundo esse plano, adultos não poderiam ser presos ou processados por porte de até 2,5 gramas de drogas pesadas. Pessoas flagradas com pequenas quantidades recebiam informações sobre como acessar ajuda médica para dependência. 

A ministra afirmou que a província ainda vê a dependência química como um problema de saúde pública, não algo a ser resolvido pela Justiça criminal, e que buscará novas maneiras de ajudar os usuários a acessar atendimento. 

O programa foi o primeiro deste tipo no Canadá e seguiu uma iniciativa semelhante no estado americano do Oregon.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bs/jgc/mvl/mel/jc

Tópicos relacionados:

canada crime medicamentos saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay