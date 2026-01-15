Assine
Agente de imigração dos EUA atira em venezuelano em Mineápolis

15/01/2026 06:49

Um agente federal de imigração atirou em um venezuelano na quarta-feira(14) em Mineápolis, informaram autoridades locais, que pediram “manter a calma” uma semana após a morte de uma mulher nessa mesma cidade dos Estados Unidos. 

“Entendemos que há indignação (...). A cidade de Minneapolis volta a exigir que o ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândega) deixe a cidade e o estado (Minnesota) imediatamente”, escreveram as autoridades no X. 

Funcionários do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) confirmaram os disparos no X e informaram que “um imigrante ilegal da Venezuela” foi detido em uma blitz de trânsito e resistiu à prisão. 

“Enquanto o indivíduo e o agente policial lutavam no chão, duas pessoas saíram de um apartamento próximo e também atacaram o agente com uma pá de neve e um cabo de vassoura”, informou o DHS. 

O agente “efetuou um disparo defensivo para proteger sua vida” e feriu na perna o primeiro indivíduo. 

Esse fato ocorre após Renee Nicole Good, uma americana de 37 anos, ter sido morta em seu carro em 7 de janeiro por tiros de um agente do ICE durante uma operação contra migrantes em Mineápolis. 

Desde que voltou à Casa Branca em janeiro de 2025, Trump tem impulsionado uma onda de deportações em massa, uma de suas promessas de campanha. 

Autoridades de Mineápolis e do estado de Minnesota criticam as ações dos agentes do DHS, incluindo os do ICE. 

Em um vídeo publicado na quarta-feira nas redes sociais, o governador de Minnesota, Tim Walz, denunciou “o caos, a interferência e o trauma que o governo federal está despejando sobre nossa comunidade”, descrevendo interrogatórios de porta em porta realizados por agentes do ICE “armados, mascarados e com pouca capacitação”.

