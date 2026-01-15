Assine
Internacional

Preços do petróleo caem 3% após comentários de Trump sobre o Irã

15/01/2026 00:01

Os preços do petróleo caíram cerca de 3% nesta quinta-feira (15), após o presidente americano, Donald Trump, afirmar que "o massacre no Irã cessou" e minimizar a possibilidade de uma intervenção militar americana.

Às 2h GMT, o barril do WTI caía 3%, aos US$ 60,16, e o do Brent se desvalorizava 2,87%, aos US$ 64,61. As cotações haviam subido na véspera, devido à tensão no Irã.

O mercado, no entanto, despencou desde a abertura das bolsas asiáticas, após as declarações de Trump. Em evento na Casa Branca, ele afirmou ter sido informado por "uma boa fonte" que "o massacre no Irã cessou". "Não há planos de execuções" de detidos, acrescentou.

Questionado se uma intervenção militar havia sido descartada, Trump respondeu: "Vamos observar e ver o que acontece depois."

