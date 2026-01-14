Assine
Senado dos EUA frustra resolução para limitar capacidade militar de Trump na Venezuela

FT
Frankie TAGGART
Repórter
14/01/2026 22:51

Senadores republicanos aplicaram uma derrota quase certa a uma resolução que limitaria a autoridade do presidente Donald Trump para usar a força militar na Venezuela.

A iniciativa exigia que Trump buscasse a aprovação do Congresso antes de realizar novas ações militares na Venezuela. A medida havia avançado em uma votação processual na semana passada, depois que cinco senadores republicanos apoiaram a resolução democrata.

Essa votação foi interpretada como uma crítica à operação realizada no último dia 3 pelos Estados Unidos na Venezuela, que Trump autorizou sem notificar os membros do Comitê de Serviços Armados do Senado.

O presidente americano criticou nas redes sociais os membros do seu partido que apoiaram a votação, e a Casa Branca fez uma campanha agressiva para derrotar a resolução.

Nesta quarta-feira (14), senadores republicanos usaram uma manobra processual e retiraram o status de "privilegiada" da resolução, que teria permitido a sua aprovação por maioria simples. Eles argumentaram que a norma não se aplicava, porque não há hostilidades em curso, o que torna quase impossível o sucesso em qualquer votação final de aprovação.

Os republicanos contam com uma maioria de 53 a 47 no Senado, não havendo democratas suficientes para superar a nova marca, de 60 votos. Dois dos cinco republicanos que apoiaram a resolução na semana passada mudaram de posição, segundo a imprensa americana.

Eles teriam recebido garantias do secretário de Estado Marco Rubio de que não há planos para mobilizar tropas na Venezuela, e de que o Congresso seria devidamente consultado caso isso mudasse.

