Quatro astronautas da ISS iniciam retorno antecipado à Terra por problema de saúde

Quatro tripulantes da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) iniciaram nesta quarta-feira (14) o retorno antecipado ao planeta Terra por um problema de saúde que afeta um deles, uma situação inédita em quase 30 anos de existência da plataforma orbital.

Seu retorno com semanas de antecipação não constitui uma evacuação de emergência, insistiu a Nasa.

O astronauta em questão "estava e segue em condição estável", assegurou Rob Navias, responsável da agencia espacial americana antes do início do retorno da equipe.

Sua evacuação foi motivada pela existência de um "risco persistente" e "a incerteza sobre um diagnóstico", explicou na semana passada o diretor-médico da Nasa, James Polk.

A agência espacial não quis revelar a identidade do astronauta nem quais eram seus problemas de saúde.

Os astronautas americanos Mike Fincke e Zena Cardman, e o japonês Kimiya Yui, além do cosmonauta russo Oleg Platonov, iniciaram a viagem de volta à Terra um mês antes da data prevista para o fim de sua missão.

Esta evacuação precipitada por motivos de saúde é a primeira deste tipo desde que a Estação Espacial Internacional foi colocada em órbita há pouco mais de 27 anos.

- 'Agridoce' -

Está previsto que a tripulação amerisse em frente ao litoral da Califórnia na quinta-feira, por volta de 5h40 (horário de Brasília), a bordo de uma cápsula Dragon da empresa SpaceX, que pertence ao bilionário Elon Musk.

"Estamos todos bem", garantiu Fincke esta semana em mensagem na rede social LinkedIn.

"Trata-se de uma decisão pensada que tem como objetivo permitir a realização dos exames médicos adequados em terra, onde se dispõe de todas as capacidades de diagnóstico. É a decisão correta, embora seja agridoce", acrescentou.

A tripulação apareceu sorridente na segunda-feira, durante a transmissão ao vivo de uma troca de comando.

A chamada Crew-11 da Nasa-SpaceX está em missão desde 1º de agosto. Deveriam permanecer lá até a próxima rotação de equipe prevista para meados de fevereiro.

A próxima tripulação, Crew-12, pode partir antes do previsto, informou a Nasa.

Enquanto isso, a ISS permanecerá ocupada por um astronauta americano e dois cosmonautas russos que chegaram em novembro, transportados pela nave russa Soyuz.

Habitada de forma permanente desde o ano 2000, a Estação Espacial Internacional é um exemplo de cooperação internacional que reúne, entre outros, Europa, Japão, Estados Unidos e Rússia.

Os astronautas que permanecem na ISS estão formados para realizar diversas missões científicas, mas também para enfrentar as possíveis complicações associadas à vida no espaço.

