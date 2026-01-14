Bayern vence Colônia e encerra 1º turno do Alemão com pontuação recorde
O Bayern de Munique venceu o Colônia por 3 a 1 nesta quarta-feira (14) e igualou o recorde de pontos (47) em um primeiro turno do Campeonato Alemão, que termina nesta 17ª rodada.
O atual elenco do Bayern segue assim os passos da equipe que conseguiu terminar o primeiro turno da temporada 2013/2014 também com 47 pontos, sob o comando de Pep Guardiola.
Naquele ano, o time bávaro foi campeão com autoridade e tudo indica que será assim na atual temporada, a não ser por um segundo turno catastrófico.
Com a vitória sobre o Colônia, o Bayern também resiste à pressão do Borussia Dortmund (2º), que na terça-feira bateu o Werder Bremen por 3 a 0 e se colocou provisoriamente a oito pontos do líder.
Desta vez, o Bayern teve que suar a camisa para ficar com os três pontos, especialmente depois que Linton Maina abriu o placar para o Colônia aos 41 minutos.
Serge Gnabry empatou antes do intervalo (45+5') e o sul-coreano Kim Min-jae (71') virou para o time de Munique, que chegou ao terceiro gol com o jovem de 17 anos Lennart Karl (84').
Depois da exibição de gala no último domingo, com goleada por 8 a 1 sobre o Wolfsburg, o Bayern mostrou que também sabe sofrer e tem sangue frio em situações complicadas.
Os números da equipe impressionam: invicto em todo o primeiro turno, com retrospecto de 15 vitórias e dois empates.
Também nesta quarta-feira, o RB Leipzig venceu o Freiburg (8º) por 2 a 0, com gols de Willi Orban (53') e do atacante brasileiro Rômulo (56'), ex-Athletico Paranaense, e se manteve em 3º na tabela.
--- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
- Terça-feira:
Stuttgart - Eintracht Frankfurt 3 - 2
Borussia Dortmund - Werder Bremen 3 - 0
Mainz - Heidenheim 2 - 1
- Quarta-feira:
Wolfsburg - St Pauli 2 - 1
Colônia - Bayern de Munique 1 - 3
RB Leipzig - Freiburg 2 - 0
Hoffenheim - B. Mönchengladbach 5 - 1
- Quinta-feira:
(16h30) Augsburg - Union Berlin
. Adiado:
Hamburgo - Bayer Leverkusen
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 47 17 15 2 0 66 13 53
2. Borussia Dortmund 36 17 10 6 1 32 15 17
3. RB Leipzig 32 16 10 2 4 32 19 13
4. Stuttgart 32 17 10 2 5 32 25 7
5. Hoffenheim 30 16 9 3 4 34 21 13
6. Bayer Leverkusen 29 16 9 2 5 34 24 10
7. Eintracht Frankfurt 26 17 7 5 5 35 36 -1
8. Freiburg 23 17 6 5 6 27 29 -2
9. Union Berlin 22 16 6 4 6 22 25 -3
10. B. Mönchengladbach 19 17 5 4 8 23 29 -6
11. Wolfsburg 18 17 5 3 9 26 37 -11
12. Colônia 17 17 4 5 8 25 29 -4
13. Werder Bremen 17 16 4 5 7 18 31 -13
14. Hamburgo 16 16 4 4 8 17 27 -10
15. Augsburg 14 16 4 2 10 17 32 -15
16. Mainz 12 17 2 6 9 17 29 -12
17. St Pauli 12 16 3 3 10 14 28 -14
18. Heidenheim 12 17 3 3 11 16 38 -22
