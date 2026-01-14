Arsenal vence Chelsea (3-2) em Stamford Bridge na ida das semis da Copa da Liga Inglesa
compartilheSIGA
O Arsenal conquistou uma vitória apertada de 3 a 2 sobre o Chelsea, que estreou seu novo técnico, Liam Rosenior, em Stamford Bridge nesta quarta-feira (14), no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa, embora os 'Blues' tenham mostrado garra apesar da derrota.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O Chelsea ainda pode reverter a desvantagem na partida de volta contra seu rival londrino, que será disputada no dia 3 de fevereiro, no Emirates Stadium, e assim impedir que os 'Gunners' cheguem à sua primeira final desde 2020, quando conquistou a Copa da Inglaterra.
Diante do líder da Premier League, os 'Blues' foram castigados por suas fragilidades defensivas, um problema que já havia se manifestado sob o comando de Enzo Maresca, mas o clube do oeste de Londres também demonstrou espírito de luta, principalmente no segundo tempo.
O ponta argentino Alejandro Garnacho, escalado por Rosenior, personificou essa garra e, mais importante, marcou dois gols que ajudaram a amenizar a derrota (aos 57 e 83 minutos).
O Chelsea conseguiu se manter em pé de igualdade com o Arsenal durante grande parte do jogo, um feito notável considerando que estava desfalcado de jogadores importantes como Cole Palmer, Reece James e Malo Gusto (todos lesionados), além de Moisés Caicedo (suspenso), e também Liam Delap e Jamie Gittens (ambos doentes).
No entanto, as boas intenções dos 'Blues' foram prejudicadas pelo nervosismo e, em alguns momentos, até pela apatia de sua defesa.
O Arsenal abriu o placar logo aos 6 minutos. Declan Rice cobrou um escanteio com perfeição, encontrando Ben White, que estava completamente livre na frente do gol e desviou de cabeça.
No segundo gol dos 'Gunners', o goleiro Robert Sanchez falhou ao deixar um cruzamento rasteiro de Ben White escapar por entre as mãos, e Viktor Gyökeres não perdoou (49').
Após Alejandro Garnacho diminuir para 2 a 1, o Chelsea marcou seu terceiro. Ninguém conseguiu interceptar Martin Zubimendi, que avançou até a área e mandou para o fundo da rede (71'). Na reta final, Garnacho fechou o placar em 3 a 2.
O vencedor desta semifinal enfrentará o Manchester City ou o Newcastle na decisão.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
jta/bde/aam/cb