Internacional

Wall Street fecha em baixa, preocupada com setor tecnológico

AFP
AFP
Repórter
14/01/2026 19:28

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira (14), afetada pelo recuo das grandes capitalizações do setor de tecnologia e em um contexto de resultados trimestrais mistos para os bancos americanos.

O Nasdaq, de forte orientação tecnológica, perdeu 1%, o índice ampliado S&P 500 recuou 0,53% e o Dow Jones caiu 0,09%.

"O humor dos investidores está mudando" e "uma certa negatividade está se instalando" na praça americana, comentou à AFP Jack Ablin, da Cresset.

A pressão de venda nos "papéis de altíssima capitalização foi suficientemente forte para pesar sobre os principais índices, apesar da relativa resiliência das pequenas capitalizações", apontaram analistas do Briefing.com.

Os "Sete Magníficos", apelido dado aos grandes nomes do setor tecnológico, fecharam todos no vermelho, como Nvidia (-1,44%), Amazon (-2,43%), Apple (-0,40%) e Microsoft (-2,40%).

Ao mesmo tempo, "o setor financeiro continua sob pressão" e "o principal fator que impulsiona as vendas hoje é a divulgação de resultados mistos por parte dos grandes bancos", explicam especialistas do Briefing.com.

O Bank of America caiu 3,70%, apesar de resultados melhores do que o esperado nos últimos três meses de 2025. O Wells Fargo recuou 4,60%, com desempenho abaixo do previsto. Já o Citigroup caiu 3,34%, e seus resultados foram prejudicados por uma perda relacionada à Rússia.

