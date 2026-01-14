Sabri Lamouchi é o novo técnico da seleção da Tunísia

A Federação Tunisiana de Futebol (FTF) anunciou nesta quarta-feira (14) o francês Sabri Lamouchi como novo técnico da seleção do país, eliminada no início do mês nas oitavas de final da Copa Africana de Nações (CAN).

Lamouchi, de 54 anos, assinou contrato até 31 de julho de 2028, segundo o comunicado da FTF.

No dia 4 de janeiro, um dia depois da derrota da Tunísia para o Mali (3-2 nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 nos 120 minutos) nas oitavas de final da CAN, foi anunciada a demissão do então técnico Sami Trabelsi.

Nascido em Lyon e de origem tunisiana, Lamouche passou a maior parte de sua carreira como jogador na França, onde defendeu clubes como Auxerre, Monaco e Olympique de Marselha. Na Itália, teve passagens por Parma, Inter de Milão e Genoa, antes de pendurar as chuteiras no Al-Kharitiyath, do Catar, em 2009.

Ex-volante, defendeu a seleção francesa em 12 jogos entre janeiro de 1996 e março de 2001, nos quais marcou um gol.

Como treinador, Lamouchi comandou Rennes (2017-2018) e Nottingham Forest (2019-2020). Nos últimos anos, trabalhou no futebol saudita (Al-Riyad e Al Diriyah).

Também foi técnico da Costa do Marfim na CAN de 2013 e na Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Seu grande desafio a curto prazo é o Mundial deste ano, eme que a Tunísia dividirá o Grupo F com Japão, Holanda e uma seleção vinda da repescagem europeia.

fka/dr/ag/cb/aam