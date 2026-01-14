Assine
Trump diz ter sido informado que 'matança' no Irã 'parou'

AFP
AFP
Repórter
14/01/2026 17:31

O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta quarta-feira (14), ter sido informado que as "execuções" pararam no Irã, em meio a informes de grupos de defesa dos direitos humanos de que as autoridades iranianas reprimiram brutalmente os protestos contra o regime.

Durante um evento na Casa Branca, Trump disse ter sido informado de "fonte segura" que "o massacre no Irã está parando. Parou... E não há plano para execuções", acrescentou, sem dar mais detalhes.

bur-arp/aha/mvv/am

