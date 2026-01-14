Assine
Quatro astronautas da ISS retornam à Terra por problema de saúde

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/01/2026 17:31

Quatro tripulantes da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) serão evacuados nesta quarta-feira (14) por um problema de saúde de um deles, o primeiro retorno à Terra por esse motivo em quase 30 anos de existência da plataforma orbital.

Os astronautas americanos Mike Fincke e Zena Cardman, e o japonês Kimiya Yui, além do cosmonauta russo Oleg Platonov, realizarão a viagem de volta à Terra um mês antes da data prevista para o fim de sua missão.

Esta evacuação precipitada por motivos de saúde é a primeira deste tipo desde que a Estação Espacial Internacional foi colocada em órbita há pouco mais de 27 anos.

Está previsto que a tripulação deixe a ISS às 19h05 (horário de Brasília) desta quarta e amerisse em frente ao litoral da Califórnia na quinta-feira, por volta de 5h40, a bordo de uma cápsula Dragon da empresa SpaceX, que pertence ao bilionário Elon Musk.

A Nasa não quis revelar a identidade do astronauta nem quais eram seus problemas de saúde, mas insiste em que não se trata de uma evacuação de emergência, pois o afetado está estável.

"Estamos todos bem", garantiu Fincke esta semana em mensagem na rede social LinkedIn.

"Trata-se de uma decisão pensada que tem como objetivo permitir a realização dos exames médicos adequados em terra, onde se dispõe de todas as capacidades de diagnóstico. É a decisão correta, embora seja agridoce", acrescentou.

