Napoli fica no 0 a 0 com Parma, seu 3º empate consecutivo no Italiano

O Napoli, atual campeão italiano, atravessa uma fase difícil: a equipe obteve em casa seu terceiro empate consecutivo, desta vez contra o Parma (0 a 0), nesta quarta-feira (14), em partida adiada da 16ª rodada da Serie A.

Três dias depois de frustrar a Inter de Milão no San Siro (2 a 2), os napolitanos tiveram que se contentar com mais um empate. Mas este teve gosto de derrota, já que foi contra uma equipe que enfrenta dificuldades no campeonato e está atualmente em 14º com 22 pontos.

O Napoli dominou o jogo na maior parte do tempo, mas não conseguiu marcar, para a decepção de sua torcida no Estádio Diego Armando Maradona.

Aos 13 minutos, o meio-campista escocês Scott McTominay chegou a mandar a bola para o fundo da rede, mas o gol foi anulado após uma consulta ao VAR devido a um impedimento no lance.

A equipe comandada pelo técnico Antonio Conte permanece em 3º lugar na tabela, com 40 pontos, mas agora tem a Juventus (4ª, 40 pontos) e a Roma (5ª, 39 pontos) em seu encalço.

E, o mais importante, a Inter de Milão, líder do campeonato com 43 pontos, que enfrenta o Lecce (17º, 19 pontos) na noite desta quarta-feira, pode ampliar sua vantagem com uma vitória, enquanto o Milan (2º, 40 pontos) joga contra o Como (6º, 34 pontos) em outra partida adiada da 16ª rodada.

Napoli, Inter, Milan e Bologna tinham um jogo a menos devido à sua participação em dezembro na Supercopa da Itália, que foi vencida pelo Napoli.

--- Jogos adiados da 16ª rodada (horário de Brasília) e classificação:

- Quarta-feira:

Napoli - Parma 0 - 0

Inter - Lecce

- Quinta-feira:

(14h30) Hellas Verona - Bologna

(16h45) Como - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 43 19 14 1 4 42 17 25

2. Milan 40 19 11 7 1 30 15 15

3. Napoli 40 20 12 4 4 30 17 13

4. Juventus 39 20 11 6 3 32 16 16

5. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12

6. Como 34 19 9 7 3 27 13 14

7. Atalanta 31 20 8 7 5 25 19 6

8. Lazio 28 20 7 7 6 21 16 5

9. Bologna 27 19 7 6 6 26 20 6

10. Udinese 26 20 7 5 8 22 32 -10

11. Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 -4

12. Torino 23 20 6 5 9 21 32 -11

13. Cremonese 22 20 5 7 8 20 28 -8

14. Parma 22 20 5 7 8 14 22 -8

15. Genoa 19 20 4 7 9 22 29 -7

16. Cagliari 19 20 4 7 9 21 30 -9

17. Lecce 17 19 4 5 10 13 27 -14

18. Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 -10

19. Hellas Verona 13 19 2 7 10 15 31 -16

20. Pisa 13 20 1 10 9 15 30 -15

