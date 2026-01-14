EUA ordena evacuação parcial de base no Catar devido às tensões com Irã

O Irã advertiu nesta quarta-feira (14) Donald Trump de que é capaz de "responder" a qualquer ataque dos Estados Unidos, país que decidiu, por precaução, retirar parte do pessoal de sua base militar no Catar, que no ano passado foi bombardeada por Teerã.

As manifestações começaram como um protesto contra o custo de vida, mas se transformaram em um movimento contra o regime teocrático que governa o país desde a revolução de 1979 e que, desde 1989, é dirigido pelo líder supremo Ali Khamenei.

Grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que, aproveitando um corte de internet que já dura mais de cinco dias, as autoridades iranianas estão realizando a repressão mais severa em anos, que deixou ao menos 3.428 mortos, segundo uma ONG.

O chefe do Poder Judiciário, Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i, passou cinco horas nesta quarta-feira em uma prisão de Teerã onde há manifestantes detidos — classificados como "arruaceiros" pelas autoridades — para analisar seus casos, informaram meios de comunicação iranianos.

Após a visita, prometeu julgamentos "rápidos" e "públicos". "Se alguém incendiou uma pessoa, a decapitou antes de queimar seu corpo, devemos fazer nosso trabalho rapidamente", declarou.

– "Responder com firmeza" –

Diante desse cenário, "em resposta às tensões regionais", parte do pessoal americano da base militar de Al Udeid, no Catar, recebeu ordens para abandonar as instalações, indicou o Escritório para a Mídia Internacional do emirado.

Teerã lançou mísseis contra essa base, situada 190 km ao sul do Irã, em junho de 2025, em resposta aos bombardeios de Washington contra instalações nucleares iranianas.

Ali Shamjani, assessor do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, advertiu nesta quarta-feira o presidente Donald Trump de que esse ataque demonstrou "a vontade e a capacidade do Irã de responder a qualquer agressão".

Na terça-feira, Trump advertiu na televisão que os Estados Unidos agirão "de maneira muito firme" se as autoridades iranianas começarem a executar pessoas detidas durante as manifestações.

O comandante da Guarda Revolucionária, Mohammad Pakpour, afirmou, por sua vez, que suas forças estão "no nível máximo de preparação para responder com firmeza a um erro de julgamento do inimigo" e acusou Donald Trump e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de serem os "assassinos da juventude do Irã".

– "Nível de brutalidade sem precedentes" –

Enquanto isso, o balanço de vítimas deixado pela repressão não para de aumentar.

Segundo a ONG Iran Human Rights (IHR), sediada na Noruega, as forças de segurança iranianas mataram ao menos 3.428 manifestantes e detiveram mais de 10 mil pessoas. Ainda assim, a entidade advertiu que o número real provavelmente é muito maior.

A internet segue cortada em todo o país pelo sétimo dia consecutivo, segundo a organização de cibersegurança NetBlocks, o que dificulta o acesso à informação.

Ainda assim, algumas informações acabam vazando.

Novos vídeos publicados nas redes sociais e verificados pela AFP mostram dezenas de corpos em um necrotério no sul da capital iraniana.

Diante da repressão e do corte das comunicações, parece que a intensidade dos protestos diminuiu drasticamente.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), com sede nos Estados Unidos, afirmou que as autoridades estavam empregando "um nível de brutalidade sem precedentes para reprimir os protestos" e que os relatos sobre atividade de protesto na terça-feira se encontravam em "um nível relativamente baixo".

Um alto funcionário iraniano declarou à imprensa nesta quarta-feira que não foram registrados "distúrbios" desde segunda-feira, e voltou a distinguir entre as marchas contra o custo de vida e as manifestações mais recentes.

"Qualquer sociedade pode esperar que haja protestos, mas não toleraremos a violência", disse.

A Promotoria de Teerã afirmou que serão apresentadas acusações por crimes capitais de "moharebeh" ("guerra contra Deus") contra alguns dos suspeitos detidos. Segundo a mídia estatal, centenas de pessoas foram presas.

"Cresce a preocupação de que as autoridades voltem a recorrer a julgamentos sumários e execuções arbitrárias para esmagar e dissuadir a dissidência", alertou a Anistia Internacional.

Nesta quarta-feira, diante da Universidade de Teerã, milhares de pessoas se reuniram para os funerais de mais de 100 integrantes das forças de segurança e de outros "mártires" mortos nos protestos, segundo imagens transmitidas pela televisão estatal.

"¡Morte aos Estados Unidos!", diziam os cartazes de alguns dos participantes, enquanto outros carregavam fotos de Khamenei e bandeiras da República Islâmica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sjw/ah/smw/pc-jvb/mb/am