Pauta de videográficos

* Groenlândia-EUA-Dinamarca-mapa-animado

Mapa animado da Groenlândia, propriedade da Dinamarca, mas cobiçada pelo presidente americano Donald Trump. - DISPONÍVEL

* Venezuela-petróleo-EUA-defesa-governo-conflito-mapa-animado

Mapa animado mostrando as reservas de petróleo, oleodutos, a rede de distribuição e as refinarias da Venezuela, segundo o Ministério de Petróleo do país. - DISPONÍVEL

Maria Cecilia REZENDE

Gráficos

Avenida Almirante Barroso, n° 52- RJ CEP 20031 - 000 - Rio de Janeiro

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tel : +55 21 2217 0025