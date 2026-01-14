Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Pauta de videográficos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/01/2026 16:23

compartilhe

SIGA

* Groenlândia-EUA-Dinamarca-mapa-animado

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Mapa animado da Groenlândia, propriedade da Dinamarca, mas cobiçada pelo presidente americano Donald Trump. - DISPONÍVEL

* Venezuela-petróleo-EUA-defesa-governo-conflito-mapa-animado

Mapa animado mostrando as reservas de petróleo, oleodutos, a rede de distribuição e as refinarias da Venezuela, segundo o Ministério de Petróleo do país. - DISPONÍVEL

Maria Cecilia REZENDE

Gráficos

Avenida Almirante Barroso, n° 52- RJ CEP 20031 - 000 - Rio de Janeiro

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tel : +55 21 2217 0025

Tópicos relacionados:

pauta videograficos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay