Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Senegal vence Egito (1-0) e vai à final da Copa Africana de Nações

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/01/2026 16:10

compartilhe

SIGA

Senegal garantiu vaga na final da Copa Africana de Nações (CAN) ao derrotar o Egito por 1 a 0 nesta quarta-feira (14), em Tânger.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Sadio Mané (78') marcou o gol da vitória dos 'Leões de Teranga' no segundo tempo de um jogo tenso.

Campeões em 2021, os senegaleses enfrentarão Marrocos ou Nigéria no domingo, em Rabat, em busca de seu segundo título da CAN.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lh-ah/cpb/cb

Tópicos relacionados:

fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay