Senegal vence Egito (1-0) e vai à final da Copa Africana de Nações

Senegal garantiu vaga na final da Copa Africana de Nações (CAN) ao derrotar o Egito por 1 a 0 nesta quarta-feira (14), em Tânger.

Sadio Mané (78') marcou o gol da vitória dos 'Leões de Teranga' no segundo tempo de um jogo tenso.

Campeões em 2021, os senegaleses enfrentarão Marrocos ou Nigéria no domingo, em Rabat, em busca de seu segundo título da CAN.

