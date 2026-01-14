Assine
Internacional

FBI faz busca na residência de jornalista do Washington Post, a pedido do Pentágono

AFP
AFP
AFP
AFP
Repórter
14/01/2026 14:35

O FBI realizou uma operação de busca na residência de uma jornalista do Washington Post no âmbito de uma investigação sobre vazamentos de informações classificadas relacionadas à segurança nacional, informou nesta quarta-feira (14) a procuradora-geral americana, Pam Bondi.

"A pedido do Departamento de Defesa, o Departamento de Justiça e o FBI executaram um mandado de busca na residência de uma jornalista do Washington Post que recebia e publicava informações classificadas e vazadas ilegalmente por um terceirizado do Pentágono", afirmou Bondi na rede social X.

Antes disso, o Washington Post havia anunciado a operação na casa de sua jornalista Hannah Natanson, em Virgínia, nos arredores de Washington, onde as autoridades "apreenderam seu telefone, seus dois computadores portáteis e um relógio".

Segundo o jornal, Natanson não é alvo da investigação, mas sim um administrador de sistemas com autorização de segurança de nível máximo, acusado de levar para casa documentos de inteligência, que foram encontrados em sua lancheira e em seu porão.

A procuradora-geral acrescentou que o responsável pelos vazamentos "está atualmente preso".

"O governo Trump não tolerará vazamentos ilegais de informações classificadas que, quando publicadas, representam um grave risco à segurança nacional", indicou na mensagem.

