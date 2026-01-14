Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Motoristas protestam contra extorsão e assassinatos em Lima

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/01/2026 14:15

compartilhe

SIGA

Centenas de empresas de transporte de Lima paralisaram, nesta quarta-feria (14), suas atividades em rejeição à extorsão do crime organizado e aos assassinatos de motoristas, após novos ataques e o assassinato de um motorista nos primeiros dias do ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os motoristas desligaram os motores em vários distritos da capital peruana para protestar contra a insegurança e a inoperância do governo em conter a violência, apesar de que há três meses vigora o estado de exceção e os militares patrulham as ruas junto com a polícia.

"O protesto é pela insegurança pública. Tivemos dez ataques em 11 dias do ano, queremos proteger nossos motoristas", disse Martíns Ojeda, dirigente do sindicato Transportistas Unidos, à AFP.

"Já quase não temos motoristas (...), não querem dirigir um veículo porque sua vida fica em risco", lamentou.

Sob um forte aparato policial, os motoristas marcharam, em Lima, com cartazes contendo mensagens de repúdio aos grupos criminosos.

A crise de insegurança precipitou a destituição da mandatária Dina Boluarte pelo Congresso em outubro do ano passado. Seu sucessor, José Jerí, acionou a medida de exceção em 22 de outubro, reforçando o controle policial nas ruas com militares.

Mais de 50 condutores foram assassinados em 2025, de acordo com a Anitra, o principal sindicato do setor que reúne 460 empresas em Lima e no porto vizinho de Callao.

Em 2025, o Peru registrou 25.196 denúncias de extorsão, 20% a mais do que em 2024, segundo a polícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cm/ljc/mar/rm/aa

Tópicos relacionados:

crime greve manifestacao peru politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay