Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Venezuela liberta 15 jornalistas, entre eles o ativista da oposição Roland Carreño

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/01/2026 14:03

compartilhe

SIGA

Pelo menos 15 jornalistas foram libertados da prisão na Venezuela, incluindo o ativista da oposição Roland Carreño, em meio a um lento processo de solturas sob pressão dos Estados Unidos, informaram o sindicato de jornalistas e ONGs nesta quarta-feira (14). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O governo interino de Delcy Rodríguez começou a libertar presos políticos na semana passada, após o ataque dos EUA que depôs o presidente Nicolás Maduro em 3 de janeiro. 

As libertações, no entanto, ocorrem em um ritmo lento. O governo informou 116 libertações, embora a organização especializada Foro Penal tenha relatado 56 até terça-feira. 

"Confirmamos a libertação do jornalista Roland Carreño. Ele estava preso desde 2 de agosto de 2024: 1 ano, 5 meses e 12 dias", escreveu o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa (SNTP) na rede X. 

Carreño foi preso em meio à crise gerada após a contestada reeleição de Maduro em 2024. Ele já havia sido preso entre 2020 e 2023 sob acusações de "terrorismo". 

Além de Carreño, outros repórteres, cinegrafistas, assistentes e membros de equipes de imprensa da oposição foram libertados, segundo o SNTP e a Foro Penal, que divulgam novas informações pelas redes sociais. 

O sindicato especificou que alguns dos libertados já estão com suas famílias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

atm/jt/nn/mar/aa

Tópicos relacionados:

conflito imprensa prisioneiros venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay