Hamas e presidência palestina declaram seu apoio ao comitê tecnocrático para governança de Gaza

A presidência palestina e a maioria das facções declararam seu apoio ao comitê de tecnocratas para administrar a Faixa de Gaza, depois que o Egito anunciou nesta quarta-feira (14), na qualidade de mediador, um consenso para a formação desse ente.

O movimento islamista Hamas e a Jihad Islâmica, entre outros, afirmaram em um comunicado que concordaram em “apoiar os esforços dos mediadores para formar o Comitê Nacional de Transição Palestino encarregado de administrar a Faixa de Gaza, ao mesmo tempo em que se proporciona o ambiente adequado” para o início de seus trabalhos.

A presidência palestina, com sede em Ramallah, na Cisjordânia, também anunciou seu apoio nos meios de comunicação oficiais, e uma fonte do gabinete do governo declarou à AFP que o comunicado “reflete a posição do movimento Fatah”, já que o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, é também o líder desse grupo.

