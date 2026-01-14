Assine
Internacional

Ao menos 3.428 mortos no Irã por repressão aos protestos, segundo ONG

AFP
AFP
14/01/2026 13:53

As forças de segurança do Irã mataram pelo menos 3.428 manifestantes na repressão aos protestos, informou nesta quarta-feira (14) a ONG Iran Human Rights (IHR), com sede na Noruega, acrescentando que mais de 10.000 pessoas foram detidas. 

A organização explicou que esse aumento no número de mortos se deve a novas informações dos Ministérios da Saúde e da Educação do Irã, e que a maioria das mortes, aproximadamente 3.379, ocorreu durante o auge dos protestos, entre 8 e 12 de janeiro.

