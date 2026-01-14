Jogador amador vence Jannik Sinner no torneio One Point Slam

O jogador amador australiano Jordan Smith surpreendeu e embolsou 1 milhão de dólares australianos (R$ 3,6 milhões na cotação atual) ao vencer no torneio One Point Slam nesta quarta-feira (14), com direito a vitória sobre o tenista italiano Jannik Sinner, número 2 no ranking da ATP.

Em uma Rod Laver Arena lotada, o evento, que acontece antes do início do Aberto da Austrália, colocou frente a frente 24 profissionais, como o espanhol Carlos Alcaraz, Sinner, a americana Coco Gauff e polonesa Iga Swiatek, contra 24 amadores e convidados famosos.

Cada jogo consistia em um único ponto: o vencedor avançava, o perdedor era eliminado. Os 16 profissionais mais bem classificados não precisaram jogar na primeira rodada, antes de uma fase final semelhante à de um Grand Slam, começando pela fase de 32-avos de final.

Para determinar quem saca, um jogo de "pedra, papel e tesoura" substitui o tradicional cara ou coroa.

Diferentemente dos profissionais, os amadores têm direito a um segundo saque. Jordan Smith, que se classificou após vencer o campeonato do estado de Nova Gales do Sul, derrotou na final a taiwanesa Joanna Garland, número 117 da WTA, depois de ter eliminado Sinner e a americana Amanda Anisimova (N.4 WTA).

Garland havia derrotado o alemão Alexander Zverev (N.3 ATP), o australiano Nick Kyrgios (N.671 ATP) e a grega Maria Sakkari (N.52 WTA) em seu caminho até a final.

"Estando aqui, eu já ficaria feliz em ganhar apenas um ponto", disse Smith, que planeja comprar uma casa com o prêmio.

O número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, foi derrotado por Sakkari, enquanto o russo Daniil Medvedev (N.12 ATP), três vezes finalista do Aberto da Austrália, foi derrotado por Anisimova.

A lista de jogadores amadores inscritos incluía os oito vencedores dos campeonatos regionais australianos, além de oito vencedores das eliminatórias realizadas no início da semana.

Oito convites também foram distribuídos a celebridades, incluindo o cantor taiwanês Jay Chou.

"Este evento é a experiência definitiva para os fãs testarem suas habilidades no nível de Grand Slam", disse o diretor-executivo da Tennis Australia, Craig Tiley.

"O One Point Slam é o tênis em sua versão mais emocionante: um ponto, uma única chance de alcançar a glória. Rápido, sem filtros e aberto a todos", acrescentou Tiley.

O Aberto da Austrália 2026 começa a partir do próximo domingo, em Melbourne.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mp/mjw/pm/an/cb/aa